فلسطين تسجل إصابتين بالسلالة الهندية من كورونا

محمد الفلاح - الأحد 27 يونيو 2021

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، الأحد، عن ظهور إصابتين بسلاسة دلتا المتحورة من فيروس كورونا المستجد.



وأضافت "الكيلة" في بيان صحفي أن الإصابتين "لفتاتين من قلقيلية وسلفيت وصلتا البلاد مؤخرا".

وأوضحت "أنه تم عمل كل ما يلزم من الناحية الوبائية وسحب العينات من المخالطين وحجرهم" دون أن تخوض في تفاصيل.

وذكرت الوزيرة في بيانها أن "الطفرة الهندية، متغيّر دلتا، هي الأكثر قدرة على الانتقال من بين متغيرات فيروس كورونا التي تم تحديدها حتى الآن".

وقالت إن هذا الفيروس "ينتشر بسرعة كبيرة جدا بين الأشخاص خاصة الذين لم يتلقوا التطعيم، إضافة إلى أن تطور المرض لدى المصابين به أسرع من الطفرات الأخرى".

وأضافت: "تنتقل الإصابة بهذه الطفرة بشكل أكبر بمرتين على الأقل من الفيروس الأصلي، ولهذا السبب يمكن أن ينقل شخص واحد المرض ليس إلى شخصين وإنما إلى أربعة أو ستة أو ثمانية آخرين".

وتراجعت أعداد الإصابات الجديدة والوفيات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين خلال الأسابيع الماضية.