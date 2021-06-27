شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 100 مسلح خلال عملية مشتركة لجيشي بوركينافاسو والنيجر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل نحو 100 مسلح، خلال عملية مشتركة لجيشي بوركينافاسو والنيجر على الحدود بين البلدين التي تشهد هجمات متكررة للجماعات المسلحة.

وأفاد بيان لجيشي البلدين أن مئات من جنود الجيشين نفذوا على مدى أسبوعين عملية مشتركة ضد الجماعات المسلحة تمكنوا خلالها من مصادرة أسلحة وبنادق صيد، إضافة إلى تدمير 100 دراجة نارية ومركبة، وإبطال مفعول عبوات ناسفة، وتدمير جزء كبير من المعدات اللوجستية، واعتقال إرهابيين.