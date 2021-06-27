شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين .. 6096 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الفلبين 6096 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 397ر1 مليون ، منها 52 ألفا و570 منها نشطة، طبقا لما ذكرته وزارة الصحة، حسب صحيفة "مانيلا تايمز" الفلبينية اليوم.

ومن بين الحالات النشطة، 5ر89% إما خفيفة أو بدون أعراض.

وسجلت الوزارة أيضا 912ر6 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 321ر1 مليون.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 24 ألفا و372، بتسجيل 128 حالة وفاة جديدة.