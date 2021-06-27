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المغربي اشرف حكيمي يقترب من الانضمام لاحد عمالقة اوروبا

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-06-27 | 13:26

المغربي اشرف حكيمي يقترب من الانضمام لاحد عمالقة اوروبا

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أكد الصحفي الرياضي الشهير المختص في انتقالات لاعبي كرة القدم، الإيطالي فابريزيو رومانو، ان الظهير الأيمن المغربي، أشرف حكيمي، لاعب إنتر ميلان، اقترب من الانضمام الى نادي باريس سان جيرمان.
وكتب رومانو، الذي يعمل صحفيا في شبكة "سكاي سبورتس"، عبر حسابه في موقع "تويتر": "حكيمي إلى باريس سان جيرمان، تم التوصل إلى اتفاق الليلة (أمس السبت)، سيخضع المدافع المغربي للكشف الطبي في باريس خلال الأسبوع المقبل، وسيمتد عقده حتى يونيو/حزيران 2026".

وأضاف "سيحصل إنتر على 60 مليون يورو، مع 10 ملايين يورو أخرى كمتغيرات".

وأكمل الصحفي الإيطالي تدوينته قائلا: "لم يقدم (الذي كان مهتما بالتعاقد مع حكيمي) أي عرض رسمي، حيث اكتفى بعقد محادثات فقط حول الصفقة".

وكان حكيمي، البالغ عمره 23 عاما، انضم إلى إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من ، مقابل 45 مليون يورو.

ولعب الدولي المغربي 45 مباراة لإنتر في جميع البطولات في الموسم المنصرم، وسجل سبعة أهداف، وساهم في تتويج "النيراتزوري" بلقب للمرة الأولى منذ 2010.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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