وفاة مغني روك بريطاني بعد أسبوعين من تلقيه لقاح 'أسترازينيكا'

وتبيّن أن المغني أُصيب بصداع مؤلم في 13 مايو، بعد 8 أيام من الجرعة الأولى، وتوفي في مستشفى رويال فيكتوريا بنيوكاسل في شهر مايو، إلا أنه تم إعلان الوفاة حاليًا.

ومن المقرر أن يتم إجراء تحقيق في وفاته، إلا أن شهادة الوفاة الأولية تشير إلى نزيف في المخ ناتج عن مضاعفات لقاح فيروس كورونا المستجد.

وُلد زيون في مقاطعة ساري والتقى بخطيبته فيكي سبيت، (38 عامًا) في نادٍ لموسيقى الروك بلندن، منذ أكثر من 30 عامًا، ولم ينفصل الثنائي منذ ذلك الحين، وتمت خطبتهما في عام 2019.

وبعد وفاته، تم التبرع بكبده والكليتين لإنقاذ ثلاثة أشخاص، ومن المقرر التبرع بأعضاء أخرى للأبحاث الطبية.

يذكر أن رؤساء الصحة البريطانية الشهر الماضي، طالبوا بضرورة توفير بديل للقاح ”أسترازينيكا“ للأشخاص دون الأربعين، بسبب مخاوف تجلط الدم، حيث تم رصد أكثر من 330 حالة، يعانون من اضطراب تخثر الدم النادر بين 24.2 مليون متلقٍ للقاح.