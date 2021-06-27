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أتلاف ادوية و مواد مخالفة من قبل مركز كمرك مطار بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاحد، أتلاف ادوية و مواد مخالفة من قبل مركز كمرك مطار بغداد الدولي .
وذكر اعلام الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مركز كمرك مطار بغداد الدولي قام بإتلاف مواد متنوعة مخالفة للضوابط و التعليما ".

وأضافت، أن "المواد التي تم اتلافها (اغلفة ادوية تستخدم في عملية الغش الصناعي) و (ادوية بشرية مختلفة) ".


واشارت الهيئة الى، انه "تم اتخاذ الأجراءات القانونية بحقها وفقا لقانون الكمارك رقم ٢٣لسنة١٩٨٤المعدل" .
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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