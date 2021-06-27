أتلاف ادوية و مواد مخالفة من قبل مركز كمرك مطار بغداد

وذكر اعلام الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مركز كمرك مطار بغداد الدولي قام بإتلاف مواد متنوعة مخالفة للضوابط و التعليما ".

وأضافت، أن "المواد التي تم اتلافها (اغلفة ادوية تستخدم في عملية الغش الصناعي) و (ادوية بشرية مختلفة) ".



واشارت الهيئة الى، انه "تم اتخاذ الأجراءات القانونية بحقها وفقا لقانون الكمارك رقم ٢٣لسنة١٩٨٤المعدل" .