فضيحة جنسية تطيح بحاكم محلي في إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدى مقطع فيديو تم تسجيله عبر الهاتف لحاكم مدينة "لنغرود" التابعة لمحافظة جيلان شمال إيران، رحيم حيدري، في الإطاحة به وعزله من منصبه.

وأصدر حاكم محافظة جيلان أرسلان زارع، اليوم الأحد، قرارا بعزل حيدري، بعدما جرى تسجيل مقطع فيديو وُصف بـ"غير الأخلاقي"، قامت بتسجيله امرأة عبر هاتف محمول.



وتم تعيين حيدري بمنصب حاكم مدينة "لنغرود" في أكتوبر العام الماضي، كما تولى العديد من المناصب في محافظة جيلان قبل ذلك.

وأمر زارع بتعيين "هادي جعفر زاده" وكيل الهندسة المدنية والتخطيط لمدينة لنغرود محافظاً بالإنابة.

كما أعلن المدعي العام الإيراني في لنغرود، أن المخابرات والأمن العام أصدرت أمرًا بالتحقق من صحة الأمر، وتم رفع دعوى قضائية بهذا الشأن.

وتعهد المدعي العام للمدينة بمعاقبة الأشخاص الذين قاموا بتسريب هذا المقطع حتى لو كان صحيحاً، وقال: "حتى لو كان مقطع الفيديو صحيحاً فإنه وفق لقانون العقوبات، سيتم التعامل مع الجناة بشكل قانوني".