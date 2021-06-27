مداها 7000 كيلومتر.. إيران تعلن عن مسيرات "تصل لأي مكان"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - زعم قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، الأحد، إن بلاده تمتلك طائرات مسيرة عملاقة يصل مداها إلى 7 آلاف كيلومتر.

ونقلت وكالات الأنباء الإيرانية عن سلامي قوله إن "هذه الطائرات المسيرة كبيرة ويمكن أن تهبط في أي مكان".

وأضاف: "إننا في حرب عالمية كبرى محورها استقلالنا واعتمادنا على أنفسنا ومصداقيتنا".

وجاءت تصريحات قائد الحرس الثوري الإيراني على هامش كشف جامعة بقية الله للعلوم الطبية التابعة له، عن لقاح جديد ضد فيروس كورونا، يسمى "نورا" والذي جرى تجربته بشكل أولي.

وتعهد سلامي بالوصول لجميع التقنيات التي منعتها الولايات المتحدة على إيران بفعل العقوبات، مبيناً "نحن مستعدون لمنحهم المعرفة بهذه التطورات".

وقال إن التقنيات شائعة وليست عسكرية أو مدنية: "اليوم في إنتاج لقاحات لهذا المرض الغامض (فيروس كورونا) الذي يعد من أكثر العلوم والتقنيات البشرية تعقيدًا، يتم إنتاج العديد من اللقاحات في بلدنا بطرق مختلفة".