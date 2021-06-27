الصومال يسدل الستار على محاكمة ٢١ من "الشباب" بالإعدام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد أكثر من عام في أروقة المحاكم، أسدل الصومال، اليوم الأحد، الستار عن محاكمة 21 عنصرا من حركة الشباب الإرهابية بالإعدام.

ففي ولاية بونتلاند، نفذت المحكمة العسكرية حكما بالإعدام في 3 مدن بواقع ١٨ عنصرا في غالكعيو، و٢ في غرووي، وعنصر في قرطو، وفق بيان للسلطات القضائية.



وجاء تنفيذ هذه العقوبة بحق هؤلاء، بعد أحكام قضائية صدرت خلال الأسابيع الماضية، بتهم تتعلق بتنفيذ اغتيالات وهجمات إرهابية.

واستمرت محاكمة تلك العناصر أكثر من عام في أروقة القضاء العسكري، انتهت باعترافهم بتنفيذ عمليات اغتيال طالت أكثر من ٣٠٠ شخص من السياسيين ورجال الدين والصحفيين وشيوخ العشائر في مدينة غالكعيو بمحافظة مدغ وسط البلاد.



ويكثف الجيش الصومالي مؤخرًا عملياته ضد مسلحي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة .

وأسفرت العمليات العسكرية في المحافظات الواقعة جنوب ووسط البلاد عن مقتل أكثر من 300 من مليشيات حركة الشباب، منذ الشهر الماضي.