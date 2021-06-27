العراق يرحب بالرئيس المصري والعاهل الأردني وينشد تكاملا ثلاثيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صرح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأحد بأن العراق ومصر والأردن تؤسس لمستقبل يليق بشعوبها وفق منطق التعاون والتكامل.

وقال الكاظمي، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"مرحبا بكم في عراقكم، ومعاً نؤسس لمستقبل يليق بشعوبنا وفق منطق التعاون والتكامل، بين الجيران والأشقاء والأصدقاء" .



وأضاف:"بغداد السلام والعروبة تستقبل اليوم بكل ود وترحيب ضيفيها الكريمين، الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي، لعقد القمة العراقية-الأردنية -المصرية".

وأقام الكاظمي استقبالا رسميا داخل المقر الحكومي بالمنطقة الخضراء للرئيس المصري الذي وصل بغداد للمشاركة في القمة، وعقدا مباحثات ثنائية قبيل انطلاق أعمال القمة الثلاثية.

ووصل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى بغداد وجرى له استقبال رسمي كبير ، وكان الرئيس العراقي برهم صالح في مقدمة المستقبلين.

وتناقش القمة ملفات كثيرة، أبرزها الربط الثلاثي بين العراق ومصر والأردن في مجالات النقل البري والكهرباء وملف التعاون الزراعي وتأهيل المصانع العراقية من قبل الشركات المصرية.

وفرضت السلطات العراقية إجراءات أمنية مشددة خاصة في الشوارع التي ستمر بها مواكب الضيوف من مطار بغداد الدولي إلى مكان عقد الاجتماعات.

وشهدت شوارع بغداد رفع الأعلام المصرية والأردنية للترحيب بضيوف العراق، فيما خصصت وسائل الإعلام العراقية جانبا من بثها للتغطية المرتبطة بالقمة الثلاثية.