صور.. وكيل "تعليم جنوب سيناء" يتابع امتحانات الدبلومات الفنية في "أبو رديس"

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

أجرى محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأحد، جولة تفقدية بإدارة أبورديس التعليمية لمتابعة سير أعمال لجنة امتحان الدبلومات الفنية، بمدرسة أبورديس الثانوية الصناعية، يرافقه وائل بخاتي مدير الإدارة.

وتابع وكيل الوزارة خلال الجولة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان، والتأكد من عدم تجاوز العدد المقرر للطلاب داخل كل لجنة، وتوفير الهدوء للطلاب داخل اللجان.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة منع حيازة الهواتف المحمولة، والأجهزة الإلكترونية داخل اللجان سواء من قبل المراقبين، أو الطلاب، مع مراجعة بيانات الطلاب طبقًا لبطاقة أرقام الجلوس.

وأوضح أن إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات دبلوم الشهادة الثانوية الفنية بمدرسة أبورديس الثانوية الصناعية ٩٧ طالب وطالبة، في تخصصات "ملابس جاهزة، بترول، كهرباء" من إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدبلوم الصناعي على مستوى المحافظة البالغ عددهم ٥٣١ طالب وطالبة، إضافة إلى ١٣ طالبا وطالبة تجاري، من إجمالي عدد ٢٠٣ طلاب على مستوى المحافظة.