مصرع عاملين في حادث تصادم بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

لقى عاملان مصرعهما متأثرين بإصابتهما في حادث تصادم مركبة دراجة آلية "موتوسيكل" مع سيارة نقل بالحي ٣١ بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية إخطارا من مدير البحث الجنائي يفيد مصرع "طلعت عبد العال (٤٠ سنة – عامل) وعلى كامل محمد (40 سنة – عامل)، في حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة نقل، بالمجاورة ٣١ بمدينة العاشر من رمضان.

تبين من تحريات المباحث أن العاملين كانا يستقلان الدراجة وأثناء العبور الخطأ تصادم مع سيارة نقل، وأسفر الحادث عن مصرع العاملين في الحال.