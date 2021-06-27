إزالة 600 حالة لتعديات على نهر النيل في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام سير العمل في حملات الموجة السابعة عشر لإزالة التعديات على نهر النيل، والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضي المتعدى عليها بالمحافظات النيلية.

وأشار المحافظ إلى أنه جرى إزالة 5 حالات تعد جديدة بمركز الفشن على مساحة 3300 متر ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي جرت إزالتها على نهر النيل إلى 606 حالات تعد على مساحة إجمالية 223 ألفا و61 مترا مربعا، وذلك منذ بدء الحملة.

وأضاف أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك أن الموجة 17 تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية، لافتا إلى أن الحملات بدأت 20 مارس الماضي وتستمر لمدة 3 أشهر، بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة.