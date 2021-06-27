اخبار العالم

محافظ الشرقية يعتمد الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفني - صور

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للتعليم الفني للعام الدراسي المقبل، وتقرر أن يكون الحد الأدنى للتعليم الفني (صناعي – زراعي – تجاري) ومدارس التعليم والتدريب المزدوج طبقا للكشوف المرفقة.

أوضح المحافظ أن أعداد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي، بلغ 115132 طالبا وطالبة، حضر منهم 114 ألفا و466 طالبا وطالبة، ونجح منهم 93 ألفا و689 طالبا وطالبة.

الشرقية - تنسيق الدبلومات - التعليم الفني - دبلوم صنايع

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا