إصابة 5 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

أصيب 5 عمال، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل أثناء سيرها بطريق مدينة ناصر الجديدة في أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث.

انتقل رجال الشرطة والإسعاف، إلى مكان الحادث وبالمعاينة الأولية تبين انقلاب سيارة ميكروباص على جانب طريق مدينة ناصر الجديدة.

وأسفر الحادث عن إصابة "يوسف. أ. ز" 16 عامًا، و" حسيني.ج. م " 19 عامًا، و"احمد. م. ا" 30 عامًا، و" محمد.ح. ف" 26 عامًا، و"مصطفى.ا.ح" 19 عامًا، و"مصطفى.ا.ح" 19 عامًا .

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.