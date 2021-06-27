شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تسجيل 599 وفاة و20538 إصابة جديدة بكورونا في روسيا والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 12 ثانية - 12:33 مساءً, 27 يونيو 2021 م
المناطق - وكالات
سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 20538 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و599 وفاة .
وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 5.451.291 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 133.282 حالة وفاة، مشيرةً إلى تسجيل 12728 حالة شفاء جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 4.956.714 حالة .