شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 178 مهاجرا وانتشال جثتين قبالة سواحل تونس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذت وحدات من البحرية التونسية اليوم الأحد 178 مهاجرا ، فيما انتشلت جثتين في أحدث عملية إنقاذ قبالة السواحل الجنوبية لتونس.

وقال رئيس فرع منظمة الهلال الأحمر للاغاثة في ولاية مدنين، المنجي سليم إن الوحدات البحرية بصدد نقل المهاجرين إلى ميناء الكتف في مدينة بن قردان القريبة من الحدود الليبية، فيما نقل جثمانا مهاجرين اثنين إلى مدينة جرجيس المجاورة.

وأوضح سليم أن عمليات الإنقاذ جرت قرب منصة بحرية لإنتاج النفط ، ومعظم المهاجرين ، الذين انطلقوا من السواحل الليبية، ينحدرون من بنجلاديش ودول أفريقيا جنوب الصحراء ومن مصر.