شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو .. 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو اليوم الأحد 386 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بانخفاض 148 حالة، عما تم تسجيله أمس السبت، طبقا لما ذكرته صحيفة "جابان توداي" اليابانية اليوم.

وشكل الأشخاص في العشرينات من عمرهم(108 حالات) وفي الثلاثينات(74 حالة) وفي الأربعينات (68 حالة) الأرقام الأعلى.

ويبلغ عدد الأشخاص المصابين، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بسبب أعراض شديدة في طوكيو 37 شخصا، دون تغيير عما تم تسجيله أمس السبت، حسب مسؤولون بالصحة. ويبلغ الرقم في مختلف أنحاء البلاد 567، بانخفاض عشر حالات عما تم تسجيله أمس السبت.