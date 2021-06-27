شكرا لقرائتكم خبر عن تفجيرات في قاعدة تابعة لسلاح الجو الهندي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هز انفجاران صغيران، قاعدة تابعة لسلاح الجو الهندي، في مدينة جامو، شمال البلاد اليوم الأحد، مما أسفر عن إصابة شخصين، فيما يشتبه أنه هجوم بطائرة مسيرة ، طبقا لما ذكرته مصادر مطلعة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب التحقيقات الجارية أن واحدا من الانفجارين وقع في الثكنات العسكرية.

وقال اشيش موجي، أحد المتحدثين باسم سلاح الجو عبر الهاتف ، إنه وردت أنباء عن وقوع الانفجارين من منطقة فنية بالقاعدة، وتسبب واحد منهما في إلحاق "أضرار طفيفة" بسقف أحد المباني.