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آيسلندا أول دولة أوروبية تلغى جميع قيود كورونا

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الدمام - شريف احمد - أصبحت آيسلندا أول دولة أوروبية، تلغي جميع القيود التي كانت مفروضة في مكافحة تفشي وباء كورونا، خاصة وأن نسبة تطعيم سكانها بلغت 87%.

وحسب موقع روسيا اليوم، بداية من يوم السبت، لم يعد يُطلب من سكان آيسلندا الحفاظ على مسافات التباعد الجسدي وارتداء معدات الحماية الشخصية، كما تم رفع القيود المفروضة على عقد الاجتماعات والمناسبات العامة.

وكانت السلطات الآيسلندية قد فرضت قيودا لمكافحة تفشي الوباء في مارس من العام الماضي.

وقد بلغت في الوقت الحالي نسبة السكان في آيسلندا الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا 87% بينما تم تطعيم حوالي 60% منهم بالكامل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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