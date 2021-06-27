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الكاظمي والسيسي يجريان مباحثات ثنائية

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بغداد - ياسين صفوان - اجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،اليوم الاحد، مباحثات مع رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي في العاصمة بغداد.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات، فضلا عن مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك".

كما بحث الجانبان بحسب البيان، "مراحل تنفيذ ماتم الاتفاق عليه في وقت سابق، في اطار اعمال القمة الثلاثية العراقية المصرية الاردنية".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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