اليوم.. اربع مواجهات في ختام الجولة الـ 33 لدوري الكرة الممتاز

ويحل المتصدر القوة الجوية ضيفاً على أربيل صاحب المركز الرابع عشر، في مواجهة يسعى من خلالها الصقور الى حسم النقاط الثلاث وضمان التتويج بلقب الموسم الحالي، وتقام المباراة على ملعب فرانسوا حريري في الساعة التاسعة والنصف مساءً.وفي لقاء آخر يحتضن ملعب الصناعة مواجهة الصناعات الكهربائية والسماوة عند الساعة 4.45 مساء، في مباراة يأمل كل منهما بتحقيق نتيجة ايجابية تنقله الى الاماكن الدافئة والبقاء بين كبار الأندية.

فيما يضيف فريق الكرخ صاحب المركز الحادي عشر متذيل الترتيب فريق الحدود، على ملعب الساحر احمد راضي في الساعة 4.45 مساء.

ويستقبل فريق النجف صاحب المركز الرابع على ملعبه، ضيفه نفط البصرة الثاني عشر، في مباراة يأمل فيهل غزلان البادية المحافظة على تواجده بين الاربعة الكبار وتحقيق النقاط الثلاث التي نقله الى المركز الثالث، وتقام المواجهة عند الساعة 7.15 مساء.

