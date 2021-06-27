انت الان تتابع خبر بينها عراقية.. 7 مدن عربية تسجل أعلى درجات حرارة في العالم! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشر eldoradoweather قائمة بأعلى 15 درجة سجلها العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل أعلى 7 درجات حرارة في 7 مدن عربية، وجاءت القائمة على الشكل الآتي:

1- الجهراء (الكويت) 50.2 درجة مئوية.

2- نواصيب (الكويت) 50 درجة مئوية.

3- مطربة (الكويت) 49.4 درجة مئوية.

4- مطار البصرة الدولي (العراق) 49.3 درجة مئوية.

5- العمارة (العراق) 49.2 درجة مئوية.

6- الصليبية (الكويت) 49.2 درجة مئوية.

7- العبدلي (الكويت) 49.1 درجة مئوية..

8- عبادان (إيران) 49 درجة مئوية.

9- الأهواز (إيران) 48.8 درجة مئوية.

10- مطار الكويت الدولي (الكويت) 48.8 درجة مئوية.

11- البصرة - الحسين (الكويت) 48.6 درجة مئوية.

12- مدينة الكويت (الكويت) 48.6 درجة مئوية.

13- صابرية (الكويت) 48.6 درجة مئوية.

14- علي الغربي (العراق) 48.4 درجة مئوية.

15- الفاو (العراق) 48.4 درجة مئوية".

