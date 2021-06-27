ملك الاردن عبد الله الثاني يصل الى بغداد

وكان في استقبال العاهل الاردني بمطار بغداد، رئيس الجمهورية برهم صالح رفقة عدد من المسؤولين العراقيين.

وتأتي القمة لتفعيل جميع الاتفاقيات للدول الثلاث التي تمَّ توقيعها خلال القمتين الماضيتين في القاهرة وعمّان.

ويتوقع خبراء ومحللون أنْ يتصدَّر مشروع "المشرق الجديد" المشترك بين مصر والأردن والعراق القمة الثلاثية، بما يشمله من تعاون في مجالات اقتصادية واستثمارية بين الدول الثلاث، فضلاً عن أنّه مرشح لضمِّ دولٍ عربية أخرى.