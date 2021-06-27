العاهل الأردني يصل إلى بغداد للمشاركة في القمة الثلاثية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، صباح اليوم الأحد، إلى بغداد، للمشاركة في القمة الثلاثية مع الرئيس المصري ورئيس وزراء العراق.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصل، في وقت سابق، إلى العراق في أول زيارة لرئيس مصري منذ 30 عاما.



ومن المقرر أن تنعقد القمة الثلاثية خلال ساعات، إذ تتناول العديد من القضايا والملفات، لا سيما ملف التكامل الاقتصادي بين البلدان الثلاثة مصر والعراق والأردن.

وفي نهاية مارس/آذار الماضي، أعلن الكاظمي تأجيل القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر، التي كان من المقرر عقدها في السابع والعشرين من الشهر ذاته في بغداد، بسبب حادث تصادم قطارين في مدينة سوهاج جنوبي مصر.

وشهدت العاصمة بغداد، انتشاراً أمنيا مكثفاً بنشر مركبات عسكرية في الشوارع العامة، ضمن ترتيبات عقد القمة التي تأتي استكمالا للقمتين السابقتين في القاهرة بمصر والبحر الميت بالأردن.

ويرى خبراء ومراقبون من البلدان الثلاثة، أن القمة الثلاثية في بغداد، تنطوي على أهمية فيما يتعلق بالتحرك نحو الأفق العربي بخطوات عملية وواقعية.

