الجيش اللبناني يعلن إصابة 10 جنود خلال تأدية مهمة لحفظ الأمن في طرابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن الجيش اللبناني، صباح اليوم الأحد، إصابة 10 جنود خلال تأدية مهمة لحفظ الأمن في طرابلس.



وتصاعدت الاحتجاجات ضد الأوضاع المعيشية في مدينة طرابلس اللبنانية، حيث وصلت إلى منحى عنيف مساء السبت.

وأقدم محتجون غاضبون على محاصرة مبنى مصرف لبنان في المدينة، حيث رشقوه بالحجارة والعبوات الزجاجية، وعملوا على خلع البوابة الحديدية الخارجية والدخول إلى باحته.

وأفادت وسائل إعلام محلية في المدينة عن قيام مجهول بإلقاء قنبلة مولوتوف باتجاه المصرف، في وقت سارع فيه الجيش اللبناني إلى اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لحماية المبنى.

وشهد محيط مصرف لبنان توترا كبيرا تمثلت بمواجهات بين الجيش والمحتجين الذين أصروا على اقتحام المصرف فيما يعمل الجيش على حمايته.

من جهة ثانية عمد المحتجون إلى رمي الحجارة باتجاه سراي طرابلس وإحراق بابها الحديدي الخارجي في محاولة لتحطيمه.

كما أشعلوا الإطارات والنفايات أمام السراي وقطعوا الطريق، وذلك وسط انتشار أمني كثيف للجيش اللبناني الذي يحاول منع تطور وتفاقم الأمور والتصدي للمحتجين.

وجالت مسيرات شوارع المدينة الشمالية احتجاجا على الأوضاع المعيشية الصعبة وارتفاع سعر صرف الدولار.