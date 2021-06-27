الرئيس السيسي يصل العراق في أول زيارة لرئيس مصري منذ 3 عقود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى العاصمة العراقية بغداد، في أول زيارة لرئيس مصري منذ 30 عاما.



ومن المقرر أن يشارك الرئيس المصري في قمة ثلاثية تضم مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق والملك عبدالله الثاني العاهل الأردني.

وتنعقد القمة بعد ساعات قليلة في بغداد، الأحد، للتأكيد على الرغبة المتبادلة في تدشين مرحلة جديدة من العلاقات وأطر التعاون المشترك.

وعلى مدار يومين شهدت بغداد، انتشاراً أمنيا مكثفاً بنشر مركبات عسكرية في الشوارع العامة، ضمن ترتيبات عقد القمة التي تأتي استكمالا للقمتين السابقتين في القاهرة بمصر والبحر الميت بالأردن.

وفي نهاية مارس/ آذار الماضي، أعلن الكاظمي تأجيل القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر، التي كان من المقرر عقدها في السابع والعشرين من الشهر ذاته في بغداد، بسبب حادث تصادم قطارين في مدينة سوهاج جنوبي مصر.

ويرى خبراء ومراقبون من البلدان الثلاثة، أن القمة الثلاثية في بغداد، تنطوي على أهمية فيما يتعلق بالتحرك نحو الأفق العربي بخطوات عملية وواقعية.