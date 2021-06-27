شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة النقل بعجمان تستحدث خدمة «روت ديلفري» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

تسعى هيئة النقل - عجمان لتقديم أفضل الخدمات لتوفير الوقت وضمان دقة الإنجاز، فقد كشفت الهيئة عن خدمة التوصيل «route delivery» التي أطلقتها في شهر 4 من هذه السنة، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على خدمات التوصيل وانتشار ثقافة الطلب الإلكتروني.

وأكد أحمد صقر المطروشي المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات التجارية بالهيئة أن خدمة «route delivery» تتميز بسرعة التوصيل والجودة العالية بضمان وصول المنتج بحالة ممتازة وتتوفر هذه الخدمة على مدار الساعة، لافتاً إلى أنها خدمة محلية معتمدة لنقل البضائع والطرود لجميع الأماكن وتتيح الاختيارات للمستفيدين من تعاقد يومي وشهري مجهزة بخزائن مخصصة لحفظ البضائع ونقل المواد الغذائية، كما أن تنوع مركبات الخدمة يساهم في تلبية احتياجات الجمهور كافة، ويستطيع المتعامل الاستفادة من الخدمة عبر طلبها من الرقم 600599997 على مدار اليوم بالإضافة إلى أنه تم استخدام التحول الرقمي في هذه الخدمة، حيث يستدل السائق على وجهته من خلال جهاز لوحي ذكي.

وأضاف المطروشي أن الهيئة تسعى ضمن خطتها الاستراتيجية إلى إسعاد المتعاملين، وذلك من خلال تطوير أنظمتها ومبادراتها في مختلف المجالات، والخدمة الجديدة ميسرة كلياً في مجال التوصيل ومتميزة في نقل البضائع وتلبي جميع طلبات التجار والمستفيدين من الطلبات إلى كل إمارات الدولة، حيث إنه تم التعاقد مع عدة شركات مثل الجمعية التعاونية لتلبية طلبات المجتمع والأفراد، وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية المعتمدة تم تطعيم سائقي مركبات روت ديلفري مع فحصهم بشكل أسبوعي للوقاية من تفشي الوباء.