شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الإمارات ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية الإسبانية يبحثان تعزيز التعاون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى ماجد حسن السويدي سفير الدولة لدى المملكة الإسبانية، كريستينا جالاش فيجيراس، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية والإيبروأمريكية والكاريبي في وزارة الخارجية الإسبانية، بحضور سارا غازي المهري، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والسياسية والإعلامية بسفارة الدولة في مدريد.وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز وتوسيع آفاق ومجالات التعاون بين دولة الإمارات والمملكة الإسبانية وسبل تطويرها، إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.وتطرق السفير إلى عمق العلاقات التي تربط دولة الإمارات والمملكة الإسبانية في المجالات كافة، مثنياً على أواصر الصداقة والتعاون والعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين البلدين منذ تدشينها في عام 1972، وهو ما يعكسه النمو المطّرد في التعاون في المجالات كافة.من جهتها أشادت كريستينا جالاش فيجيراس بالعلاقات الثنائية الوطيدة والمتجذرة بين البلدين، وبالتعاون البناء على كافة الصعد والمجالات، وأكدت الفرص الواعدة التي تمثلها المشاركة في «إكسبو 2020 دبي»، كمحفل عالمي يشارك فيه ما يزيد على 194 دولة.

(وام)