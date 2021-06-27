قائد عام شرطة أبوظبي يشارك في «النقاط الأمنية» بـغنتوت وسيح السديرة

أبوظبي: ”الخليج 365”

شارك اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي في النقاط الأمنية في غنتوت وسيح السديرة في إمارة أبوظبي ضمن المبادرة الحكومية «في الميدان».

وساهم المزروعي في تنفيذ الإجراءات الخاصة بعبور مركبات الجمهور، حيث التقى مع عدد من الجمهور في نقاط العبور وتحقق من جودة الخدمات المقدمة لهم أثناء استكمال إجراءات العبور، كما اطمأن للإجراءات المتبعة ومدى سهولتها ويسرها وتلبيتها لتوقعات الجمهور، كما اطمأن على حرص الجمهور على الالتزام باتباع إجراءات وتعليمات عناصر الشرطة والدوريات المرورية عند النقاط الأمنية للدخول إلى إمارة أبوظبي بما يسهم في انسيابية الحركة المرورية.

وأكد قائد عام شرطة أبوظبي أهمية التزام الجمهور بالتقيد بالإجراءات الاحترازية، والتعليمات الخاصة بالوقاية من خطر الإصابة بفيروس (كوفيد- 19)، لسلامتهم وسلامة أسرهم، لافتاً إلى أن تكاتف أفراد المجتمع ركيزة أساسية في إنجاح الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة انتشار العدوى.

كما شارك في الميدان اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري مدير قطاع العمليات المركزية.