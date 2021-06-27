شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد الطاير: التوجه الرئيسي للطاقة في دبي ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

عقد مجلس دبي لمستقبل الطاقة اجتماعه السابع افتراضياً، برئاسة سعيد محمد الطاير، رئيس المجلس، الذي رحب بالأعضاء الجدد الذين انضموا إلى المجلس، وأوضح أن التوجه الرئيسي للطاقة في دبي ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة ويتمثل في التوسع في مشاريع الطاقة النظيفة وزيادة الاعتماد على التحول الرقمي والشبكات الذكية وأدوات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الإحلالية لما لها من تأثير على قطاع الطاقة.

وسلط الطاير الضوء على المبادرات والمشاريع الرائدة والمبتكرة في دبي، والتي تشمل تطوير مشاريع الطاقة المتجددة ودعم البحوث والتطوير تماشياً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، والتي تهدف إلى توفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

وتضمن الاجتماع عرضاً قدمه الدكتور سيف المهيري، نائب الرئيس للبحوث والتطوير في هيئة كهرباء ومياه دبي حول مشروع الهيدروجين الأخضر، وهو أحد مبادرات الهيئة التي تدعم أهداف مجلس دبي لمستقبل الطاقة.

وقد دشّنت الهيئة منشأة الهيدروجين الأخضر في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لاستشراف مستقبل الاقتصاد الأخضر، ويهدف هذا المشروع التجريبي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى إنتاج الهيدروجين الصديق للبيئة باستخدام الطاقة المتجددة.

ويعد مجلس دبي لمستقبل الطاقة أحد «مجالس دبي للمستقبل» التي وجّه بتشكيلها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، كمنصّة استشراف وصناعة مستقبل القطاعات الحيوية في دبي.

وتركز مجالس دبي للمستقبل على تعزيز تبادل المعارف والخبرات لإيجاد حلول فعّالة لمختلف التحديات وإطلاق مبادرات واستراتيجيات وطنية لتشكيل الفرص الحالية والمستقبلية، ويشارك فيها نخبة من المستشرفين والشخصيات القيادية في الجهات الحكومية والخاصة في الدولة. وتتمثل مهمة مجلس دبي لمستقبل الطاقة في استكشاف مستقبل القطاع، وتحديد الفرص لتعزيز النظام البيئي المستدام المدعوم بالطاقة النظيفة في إمارة دبي.