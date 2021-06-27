شكرا لقرائتكم خبر عن غرق عشر يخوت في حريق بمرسى هونج كونج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هونج كونج - رويترز

شب حريق في مرسى للسفن في هونج كونج في الساعات الأولى من، صباح الأحد، مما أدى إلى اشتعال النار في صهاريج وقود أثناء مرورها بمحاذاة طابور من اليخوت المتوقفة مما أدى إلى غرق ما لا يقل عن 10 قبل أن يقوم رجال الإطفاء بإطفاء الحريق. وقالت السلطات في المركز المالي الآسيوي إن النار اشتعلت فيما لا يقل عن 16 سفينة بما في ذلك تلك التي غرقت لكن لم تقع إصابات خطرة.

وبدأ الحريق في المرسى بمنطقة أبردين بالمدينة الساعة 2.30 صباحاً (18:30 بتوقيت جرينتش يوم السبت) واستغرق إخماده أكثر من ست ساعات.

وسمع دوي انفجارات صهاريج الوقود في لقطات مصورة، مع تصاعد دخان كثيف ليغطي المرسى والأبراج المجاورة. وذكرت محطة (أر.تي.إتش.كيه) العامة نقلاً عن إدارة خدمات الإطفاء أنه تم إنقاذ نحو 35 شخصاً من السفن.