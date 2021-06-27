«ألفا ظبي القابضة» التابعة لـ«العالمية القابضة» تقرع جرس التداول في سوق أبوظبي

أبوظبي:”الخليج 365”

بدأت «ألفا ظبي القابضة»، التابعة للشركة العالمية القابضة (IHC)، بتداول أسهمها اليوم في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز.«AlphaDhabi».

وقد تم تداول السعر بعد الإدراج مباشراً عند 20 درهماً، بينما قفز سهم «العالمية القابضة» 6.7% متخطياً حاجز الـ100 درهم.

وتأسست شركة «ألفا ظبي القابضة» في عام 2008، وهي واحدة من أسرع الشركات الاستثمارية القابضة نمواً في الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط. ولقد شرعت الشركة مؤخراً في بناء محفظة متنوعة تدير 25 كياناً فرعياً ضمن قطاعاتها الرئيسية الخمسة للصناعات والرعاية الصحية الميدانية والرقمية واستثمارات رأس المال والبناء والضيافة.

وأقيمت مراسم قرع الجرس في سانت ريجيس في السعديات، أحد فنادق ألفا ظبي والذي استحوذت عليها الشركة مؤخراً. وشهد الحدث عدد محدد من أعضاء فريق إدارة من ألفا ظبي القابضة والشركة العالمية القابضة وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك بالتماشي مع بروتوكولات التباعد الاجتماعي والصحة والسلامة.

وقال محمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس مجلس إدارة ألفا ظبي القابضة: «يعتبر إدراج اليوم دليلاً واضحاً على الثقة الممنوحة لشركة ألفا ظبي في رحلتنا لتصبح شركة قابضة استثمارية معترف بها عالمياً، ولدعم خطط النمو لدينا في قطاعاتنا الرئيسية مثل الرعاية الصحية واستثمارات رأس المال والبناء والضيافة. نحن سعيدون حقاً أننا حصلنا على دعم المساهمين المؤسسيين والأفراد الرئيسيين، كما نود أن نشكر جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين على جعل هذا الإدراج ممكناً».

ومن جانبه صرح محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «يشكل إدراج « ألفا ظبي» في سوق أبوظبي للأوراق المالية دليلاً قوياً على الثقة التي يحظى بها السوق، ويعكس نجاح استراتيجية ADX One في إنشاء منظومة دينامية لسوق الأسهم وسوق السندات. ويعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية ركيزة أساسية لطموحات الإمارة في تنويع اقتصادها، وتوفير بيئة عمل تدعم الابتكار وتحقق فرص نمو مستدامة للمستثمرين».

كما قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة على الحدث قائلاً: «يعد اليوم حدثاً خاصاً برحلة نمو ألفا ظبي وبصفتنا مساهماً رئيسياً فيها، نود أن نشكر جميع أفراد فريق الإدارة والموظفين والذين عملوا على إنجاح هذا الإدراج والرؤيا. فالشركة تتمتع بإمكانيات كبيرة وهي تدخل الآن مرحلة توسع واعدة ومما لا شك فيه أن هذا الإدراج سوف يساعد في دعم هذه المرحلة. كما نود أن نشكر سوق أبوظبي للأوراق المالية على بذل كل الجهود والمساعدة لـ«ألفا ظبي» لإدراج أسهمها».

ومن جانبه قال سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «يسرنا استضافة «ألفا ظبي» في الإدراج التاسع والتسعين في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وقد نجحت الجهود التي بذلناها لتحفيز عمليات الإدراج وتقليل تكاليف المعاملات ضمن إطار إستراتيجية ADX One في جذب شركات جديدة للسوق وتعزيز سيولته، الأمر الذي يتجلى واضحاً في أدائنا القوي هذا العام. حيث وصلت القيمة السوقية للسوق خلال الخمسة أشهر من العام إلى مستوى قياسي تجاوز 950 مليار درهم إماراتي، كما يعتبر المؤشر العام للسوق حالياً رابع أفضل مؤشر أسهم أداءً على مستوى العالم».

وأضاف حمد سالم محمد سعيد العامري، العضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: «يمثل اليوم علامة فارقة في غاية الأهمية لألفا ظبي وأنا فخور للغاية بفريق العمل وتفانيهم في مهمتنا المتمثلة في أن نكون إحدى الشركات الاستثمارية الرائدة القابضة في الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط. لقد شهدنا أيضاً نمواً كبيراً في الإيرادات في الربع الأول، وقمنا مؤخراً بتنفيذ صفقات كبيرة والتي تعد جزءاً من استراتيجية النمو لدينا. هناك الكثير في المستقبل ونتطلع إلى النصف الثاني من عام 2021 وما بعده بتفاؤل متجدد».

بعد الإدراج، سوف يتألف مجلس إدارة ألفا ظبي من محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس الإدارة. سيد بصر شعيب، نائب رئيس مجلس الإدارة. حمد سالم محمد سعيد العامري، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب، صوفيا عبد اللطيف لاسكي، وسلطان ضاحي سلطان معسم الحميري.