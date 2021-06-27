شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة 30 يونيو: ستظل علامة فارقه فى تاريخ الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقيه تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو، مؤكدا أنها ستظل علامة فارقة فى تاريخ الوطن، حيث خرج في هذا اليوم العظيم الملايين من أبناء الشعب المصرى منتفضين ضد قوى الشر و الظلام فى مشهد حضارى يصعب تكرارة شهده العالم اجمع ليصنع الشعب المصرى أعظم الثورات فى التاريخ.

وجاء نص البرقية الموجهة من رئيس مجلس الشيوخ علي النحو الأتي: "يسعدني أن أتقدم بإسمى وبإسم أعضاء مجلس الشيوخ بخالص التهانى القلبية بمناسبة حلول ثورة 30 يونيو المجيدة التى ستظل علامة فارقة فى تاريخ الوطن ففى هذا اليوم العظيم خرج الملايين من أبناء الشعب المصرى منتفضين ضد قوى الشر و الظلام فى مشهد حضارى يصعب تكرارة شهده العالم اجمع، حيث صنع الشعب المصرى أعظم الثورات فى التاريخ، ليستعيد هويته وينقذ البلاد من الفوضى والانهيار، فلبيتم يا سيادة الرئيس نداء الشعب وانحزتم لثورته، ادعو المولى عز و جل أن يعيد هذه المناسبة العظيمة على سيادتكم بدوام التوفيق والسداد وأن يحفظ مصرنا الغالية من كل سوء".