شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير برلمانى: زيادة أسهم مصر ببنك التنمية الإفريقى يرسخ مكانة القاهرة المتميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، غدا الاثنين، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الإفريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 229 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقى رقم 3/2019 الصادر بتاريخ 31/10/2019 بشأن التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك.

ويهدف القرار -حسب التقرير البرلمانى- إلى قيام مجلس المديرين البنك التنمية الأفريقي بتخصيص 489556 سهما جديدا من أسهم رأس مال البنك، وقد قبلت حكومة جمهورية مصر العربية هذا التخصيص، وبناء عليه تكتتب في عدد 489556 سهما، تتكون من 29374سهما مدفوعا ّو460182 سهما قابلا للاستدعاء وذلك طبقا لأحكام قرار مجلس المحافظين.

وترى اللجنة البرلمانية المشتركة، أن هذا القرار يعمل على ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي والمحافظة عليها والتي دامت على مدى أكثر من 50 عاما منذ إنشاء البنك وحتى الآن ، باعتبار مصر من الدول المؤسسة له وأكبر ثاني دولة اقليمية مساهمة في رأس ماله ، وبغرض الاحتفاظ بقوتها التصويتية وبالمقعد الدائم لها في مجلس إدارة البنك .

وتؤكد اللجنة البرلمانية المشتركة موافقتها علي القرار الآتي : "ووفق على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 3/2019الصادر بتاريخ 31/10/2019 بشان التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك ، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ".

