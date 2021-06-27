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ارتفاع الدينار الأردني والبحريني.. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر بيع وشراء الدينارين الأردني والبحريني مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الأحد، واستقرت أسعار 4 عملات عربية أخرى.

ويرصد الخليج 365 خلال تعاملات اليوم أسعار العملات العربية، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقًا لبيانات البنك الأهلي المصري.

وصعد سعر شراء الدينار الأردني قرشين إلى 21.70 جنيه، و 22.18 جنيه للبيع.

وزاد سعر شراء الدينار البحريني 3 قروش إلى 40.31 جنيه للشراء، كما زاد سعر البيع قرشين إلى 41.64 جنيه للبيع.

وبقي سعر شراء الدينار الكويتي ثابتًا عند 49.01 جنيه، بينما ارتفع سعر البيع 4 قروش إلى 52.16 جنيه.

وظل سعر الريال القطري مستقرا عند 4 جنيهات للشراء، و4.31 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الريال السعودي على مستواه عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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