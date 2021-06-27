وزير المالية يبحث مع سفير كوريا زيادة الاستثمارات في السندات المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

بحث الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مع هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، التعديلات المتعلقة باتفاقية منع الازدواج الضريبي المبرمة بين البلدين للحد من التهرب والازدواج الضريبي لتحفيز مناخ الاستثمار، بحسب بيان من وزارة المالية.

كما بحث الجانبان سبل زيادة حجم الاستثمارات الكورية في السندات المصرية بهدف تنويع أدوات التمويل؛ بما يتسق مع استراتيجية إدارة الدين وخفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وتمويل خطة التنمية، وفقا للوزير.

وقال الوزير إن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من اللقاءات والمناقشات لبحث التطورات المالية على الصعيد العالمي، والاستفادة من تجارب السياسات المالية للبلدين وتبادل الخبرات في مختلف المجالات.

وأكد استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية امتدادًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي نفذته الدولة بنجاح خلال السنوات الماضية، على النحو الذي يسهم في تحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من المستثمرين، في ظل ما تشهده الدولة من فرص استثمارية واعدة بمختلف القطاعات التنموية.

وأوضح الوزير أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي؛ بما يضمن تعظيم القدرات الإنتاجية وخلق المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة إليهم.

وأشار إلى حرص مصر على تطوير العلاقات التي تربط بين البلدين بكل المجالات، في ظل تنامي حجم الاستثمارات الكورية بمصر، وهو ما يدفع الحكومة إلى تذليل كل العقبات وحل أي مشكلات قد تواجه الشركات الكورية العاملة بمصر في المجالين الضريبي والجمركي؛ بما يحفز الاستثمارات الأجنبية، ويحقق استقرار تلك الشركات في أنشطتها وأعمالها التجارية.

وأشاد سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، بالتطورات الإيجابية بشتى مناحي الحياة في مصر، وما يحققه الاقتصاد المصري من طفرة في الأداء بشهادة المؤسسات الدولية، معربًا عن تطلع بلاده لتعزيز سبل التعاون الاقتصادي مع مصر، وزيادة حجم الاستثمارات الكورية بها في ظل ما تشهده من نمو اقتصادي وحراك تنموي ضخم، وفقا للبيان.

وأشار إلى قيام إحدى الشركات الكورية بإنشاء مصنع بمصر ينتج "التابلت" محليًا ويتم تصديره إلى العديد من دول العالم، إلى جانب اهتمام الكثير من الشركات الكورية بضخ استثماراتها في مصر بمختلف المجالات أبرزها الطاقة النظيفة وتحلية مياه البحر.

حضر اللقاء كل من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، وعاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص، وحنان خلاف مدير الاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية، وخالد ناصف مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية "MTS".