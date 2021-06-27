كشف تفاصيل هجوم أربيل.. طائرات مسيّرة من صناعة إيرانية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 27 - يونيو - 2021 9:44 صباحًا

كشفت السلطات الأمنية في اقليم كردستان العراق امس السبت، تفاصيل الهجوم الذي استهدف مدينة أربيل عاصمة الإقليم الليلة الماضية.

جهاز مكافحة الإرهاب قال في بيان له: إن “طائرتين مسيرتين سقطتا قرب منزل مواطن بحديقة التفاح قرب الملا عمر في محافظة أربيل، لكن إحداهما لم تنفجر لحسن الحظ، كما لم يحدث أي ضرر في منازل المواطنين”. لافتاً إلى أن “طائرة مسيرة ثالثة سقطت في جبل تارين المظلم”.

وسقطت في وقت سابق، ثلاث طائرات مسيرة في قرية براغ التي تبعد ثلاثة كيلومترات عن مقر القنصلية الأمريكية الجديد في أربيل.

إلى جانب ذلك أشار بيان مكافحة الإرهاب، إلى أن “عبارات (قاصم الجبارين – يا زهراء – اسم الله) وجدت مكتوبة على أجنحة هذه الطائرات”. مؤكداً أن “التحقيقات مستمرة وستعلن النتائج قريبا”.



وجاء الهجوم قبل ساعات قليلة من استعراض عسكري نفذته ميليشيات الحشد الشعبي، المدعومة من إيران، في مدينة ديالى، والذي تخلله مشاركة طائرات مسيرة من صناعة إيرانية شبيهة بتلك التي تستخدمها ميليشيات الحوثي في اليمن.

في ذات السياق، أكدت مصادر مطلعة ان الهجوم على قرية براغ، تزامن مع هجومين مشابهين في منطقة كومسبان التابعة لمدينة أربيل، لافتةً إلى أن سلطات الإقليم الأمنية بدأت عمليات التحقيق في الهجمات، التي استخدمت ثلاث طائرات مسيرة، بانتظار بيانات أمنية رسمية عن الحكومة في الإقليم.

وكان الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق العراقية، “قيس الخزعلي”، قد أعلن في وقت سابق، أن الحركة ستواصل العمل العسكري ضد الجيش الأمريكي المنتشر في العراق، مشيراً إلى أن قرار مهاجمة القواعد الأمريكية قد تم اتخاذه بالفعل من قبل قيادة الحركة.

يشار إلى أن الولايات المتحدة سبق لها أن أدرجت الحركة، المدعومة من الحرس الثوري الإيراني، على قوائم الإرهاب الأمريكية، بسبب أنشطتها المزعزعة للاستقرار في العراق والمنطقة.

