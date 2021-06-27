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التحالف: اعتراض صاروخ بالستي أطلقه الحوثي باتجاه السعودية

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

ميليشيا الحوثي تكثف هجماتها اتجاه

أعلنت قوات التحالف العربي في اليمن فجر يوم الأحد، اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته ميليشيا الحوثي الانقلابية باتجاه خميس مشيط في السعودية.

وأشار التحالف إلى أن “محاولات المليشيا الحوثية العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها”.

وسبق أن أعلن التحالف العربي في اليمن، أمس السبت، عن إحباطه هجوما جويا جديدا شنته ميليشيا الحوثي، بثلاث مسيرات مفخخة أطلقتها باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة.

وشدد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الميليشيات المدعومة من إيران، تتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

كما أكد أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع أي تهديد.

وكثّف الحوثيون عملياتهم العسكرية من خلال إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة على الأراضي السعودية، إلا أن التحالف يعلن إسقاطها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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