شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يقرر تسليم الرئيس السابق «البشير» للجنائية الدولية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

أعلن مجلس الوزراء في السودان، السبت، موافقته على تسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير وقادة نظامه لمحكمة الجنايات الدولية.

وشدد المجلس في بيان، عقب اجتماعه لثلاثة أيام، على ”ضمان تسليم المطلوبين أمام محكمة الجنايات الدولية“.

وتلاحق الجنائية الدولية الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، ونائبه في حزب المؤتمر الوطني أحمد هارون، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، والقيادي عبد الله بندة، بجانب علي عبد الرحمن كوشيب، المقبوض عليه لدى المحكمة.

وقالت وزيرة الحكم الاتحادي بثينة دينار، في مؤتمر صحفي مساء السبت، إن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بتسليم المتهمين لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، مؤكدة أن الحكومة السودانية في انتظار تكملة إجراءات التسليم التي تتوقف على إجابات المحكمة الدولية عن كيفية عملية التسليم.