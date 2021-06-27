تونس تسجل أعلى حصيلة يومية من إصابات كورونا

محمد الفلاح - الأحد 27 يونيو 2021

أحصت وزارة الصحة التونسية، أمس، 4664 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) و90 حالة وفاة، في أعلى حصيلة يومية منذ ظهور الوباء في البلاد.



وتعكس الحصيلة غير المسبوقة الوضع الوبائي المتدهور في أكثر من ولاية في تونس التي أعلنت الدخول في حجر صحي شامل بدءاً من اليوم.

ولليوم الثالث على التوالي، تتجاوز الحصيلة اليومية معدل 3500 إصابة بالفيروس.

وتعاني المستشفيات في أغلب أنحاء البلاد ضغطاً شديداً ونسبة إشغال تجاوزت طاقة الاستيعاب القصوى، وفق بيانات وزارة الصحة.