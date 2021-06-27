وفاة مريضين مصابين بالمتحورة دلتا في جنوب غرب فرنسا

26 يونيو , 2021

توفي مريضان جراء إصابتهما بالمتحورة دلتا من كوفيد-19 في جير، جنوب غرب فرنسا، وهما أول حالتي وفاة بهذه النسخة في هذه الدائرة وفق ما ذكرت السلطات الصحية المحلية التي أعلنت عن خطة عمل فورية تفادياً لعودة تفشي الوباء.

وقالت وكالة الصحة الإقليمية في منطقة اوكسيتاني لوكالة الصحافة الفرنسية، إن هذين الشخصين في الـ42 والـ60 من العمر لم يتلقيا اللقاح وكان وضعهما الصحي ينطوي على عوامل خطر، وقد تُوفيا في مستشفى اوش.

وتم احصاء سبع حالات أخرى محتملة للمتحورة دلتا في جير.

وأضافت أنه "يتم حالياً التدقيق في العديد من الحالات المشبوهة وتعقب المخالطين".

وأوضحت أن "الفيروس لا يتوقف عند حدود المقاطعات" مشيرة إلى أن دائرة لاند المجاورة لجير "تشهد زيادة كبيرة في عدد المصابين بهذه المتحورة".

في هذا السياق "يتم استخدام جميع الموارد لتعزيز وسائل العمل وتجنب عودة تفشي الوباء" كما ذكرت الوكالة التي دعت السكان إلى المشاركة "بشكل مكثف في عمليات الفحص والتحصين".

قال المتحدث باسم الحكومة غابرييل أتال الأربعاء إن المتحورة دلتا الأشد عدوى بين متحورات فيروس كورونا باتت تمثل "ما بين 9 و10%" من الحالات الجديدة في فرنسا، بارتفاع حاد مقارنة بالأسبوع الماضي.

وحذر الأخصائيون والسلطات الصحية من أن هذه المتحورة المسؤولة عن تجدد تفشي الوباء في المملكة المتحدة منذ أسابيع، قد تتسبب في ارتفاع كبير للحالات هذا الصيف في حال لم تتخذ تدابير استباقية لمكافحتها.