شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة تسعة أشخاص في انهيار شرفة بألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أصيب تسعة أشخاص، خمسة منهم حالتهم خطيرة، عندما انهارت شرفة في شمال غربي ألمانيا.



وقال المتحدث باسم الشرطة الألمانية، الأحد، إن شخصا أصيب بإصابات خطيرة تهدد حياته.

وكانت المجموعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و 24 عاما، في شرفة بالطابق الثاني من مبنى سكني في بلدة هورن باد مينبيرج بولاية شمال الراين-ويستفاليا عندما انهارت الأرضية الخشبية.

وبعد ذلك سقط الشباب عبر أرضية الشرفة وارتطموا بالأرض.

وحوصر أربعة أشخاص تحت الأنقاض، صباح الأحد، وتمكن رجال الإطفاء من انتشالهم. ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى بعد ذلك.

ولم يتضح على الفور سبب انهيار الشرفة.