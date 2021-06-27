المملكة السعودية تحبط تهريب شحنة مخدرات قادمة من لبنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، أمس، إحباط محاولة تهريب 14 مليوناً و400 ألف قرص مخدر، تم ضبطها بميناء جدة، غربي البلاد. وأوضح الناطق باسم المديرية، الرائد محمد النجيدي، أنّ المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 14 مليوناً و400 ألف قرص إمفيتامين مخدر، إذ تم ضبطها بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بميناء جدة الإسلامي، مخفية داخل شحنة ألواح حديدية قادمة من لبنان، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية «واس».



وأضاف أنه ارتباطاً بالعملية، جرى اعتقال مواطن بمنطقة الرياض، لثبوت مشاركته في محاولة تهريبها، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل للنيابة العامة.

وفي أبريل الماضي، أعلنت المملكة العربية السعودية، منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إليها، أو العبور من خلال أراضيها، بعدما تمكنت الجمارك السعودية من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب «الكبتاغون»، بلغت أكثر 5.3 ملايين حبة، مخفية داخل شحنة فاكهة رمان قادمة من لبنان.

وكانت السعودية قد قالت إن الجهات المعنية، لاحظت تزايد استهداف المملكة من مهربي المخدرات في لبنان. وأضافت أنّ على سلطات لبنان، تقديم ضمانات موثقة لاتخاذ إجراءات لوقف تهريب المخدرات الممنهج. وأضافت أن وزارة الداخلية، ستتابع الإرساليات والشحنات الأخرى القادمة من لبنان. وطالما اتهمت واشنطن ودول عربية، حزب الله الجماعة بالتورّط في تجارة مخدرات عالمية، بقيمة ملايين الدولارات في لبنان وسوريا، لتمويل عملياتها العسكرية.