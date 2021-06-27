مصر تكشف عدد إصابات فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية عدد إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، معلنةً عن تسجيل 409 إصابات جديدة ووفاة 31 حالة.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان المصرية للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 438 متعافياً من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 209395.

وقال مجاهد، أمس، بحسب ما ذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك"، إنه طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشراً لتعافي المريض من كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 280005، من ضمنهم 209395 حالة تم شفاؤها، و16062 وفاة.