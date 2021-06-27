شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان مناقصة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يسرنا اعلامكن بأن شركة الوثبة الوطنية للتأمين بصدد إنشاء علاقات شراكة جديدة واعتماد ورشات لإصلاح المركبات ذو سمعة جيدة ولديها فروع متعددة وتحافظ على أعلى معايير الجودة والسلامة في جميع امارات الدولة.

سيتم فتح باب التقديم اعتباراً من اليوم وحتى تاريخ11 /7/2021

على الراغبين من الورش ومن يجد بنفسه القدرة على استيعاب عدد كبير من السيارات و تقديم خدمات الإصلاح بجودة عالية والالتزام بجداول زمنية محددة للتسليم يرجى التواصل على [email protected] في موعد أقصاه 11 يوليو2021 وذلك للحصول على نسخة من شروط وأحكام الإتفاقية. .

شروط وأحكام العرض:

قبل التقديم يرجى الاطلاع على الشروط المطلوب توفرها بالورش:

1- أن يكون للورشة على الأقل فرع واحد من فروعها في كل من أبو ظبي و دبي.

2- أن تكون الورشة ذو سمعة جيدة وتحافظ على أعلى معايير الجودة والصحة والسلامة.

3- ان تحدد الورشة نوع المركبات القادرة على إصلاحها والتي تتحمل كامل المسؤولية عن جودة و ضمان الإصلاح.

4- أن يكون لديهم القدرة على استيعاب عدد كبير من المركبات بشكل يومي.

5- تسديد رسوم دفتر الشروط والأحكام والتي تبلغ عليها 2,000 درهم غير مستردة.

6- ان تستخدم الورشة التقنيات الحديثة في الإصلاح و يكون لديها كادر فني مؤهل, بالإضافة الى أقسام متخصصة و غرف انتظار مناسبة.

