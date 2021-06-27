شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة عارمة بعد الإعلان عن الفائزين بـ"جوائز الربيع" في بيسل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ملأت الإثارة والحماس الغرفة إبان تسليم مفاتيح سيارات شفروليه ماليبو الجديدة كلياً إلى الفائزين في عرض "جوائز الربيع" الترويجية ضمن مهرجان بيسل.

وشهد العرض الترويجي الذي استمر لمدة شهر، مئات المشاركات، حيث قام عملاء "إيس هاردوير" و"كارفور" بشراء مكنسة بيسل كهربائية للحصول على فرصة للفوز بسيارة شيفروليه ماليبو.

وقالت السيدة هميسة، الفائزة من “كارفور مول الإمارات” والتي حضرت حفل توزيع الجوائز: "في البداية كنت أنوي شراء مكنسة كهربائية ووضعت لذلك ميزانيةً محدودة، ولكن عندما وصلت المتجر، شرحت لي مسؤولة المبيعات عن بيسل وأوضحت لي تفاصيل الموديلات المختلفة. في البيت لدينا طابق علوي وطابق سفلي، لذا فإن الوزن الخفيف للمكنسة اللاسلكية سيكون مثاليًا. ولأنها احتوت على كل الخصائص التي أحتاجها، اخترت مكنسة بيسل Omni Pet Cordless Handstick اللاسلكية.

"كانت الميزة الأكبر بالنسبة لي هي خاصية عدم التفاف الشعر، حيث لا يعلق الشعر داخل الشعيرات الموجودة في أسفل المكنسة. إنها حقًا مكنسة كهربائية يدوية لاسلكية رائعة!

"عطلت سيارتي قبل بضعة أيام فقط من تلقي مكالمة من بيسل قائلة إنني ربحت. في البداية لم أصدق.. وفي الواقع، ما زلت لا أصدق! شكراً بيسل!".

