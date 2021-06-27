شكرا لقرائتكم خبر عن 7 تشريعات هامة على طاولة لجان النواب.. أبرزها "القومى للسكان والمطور العقارى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تشهد لجان مجلس النواب، على مدار الأسبوع الجارى نظر 7 مشروعات قوانين مدرجة علي جدول أعمالها، وذلك جنبا إلى جانب مناقشة الأدوات الرقابية، وفتح القضايا الحيوية الهامة التي تخص حياه المواطنين.

وفي هذا الصدد، نستعرض التشريعات المزمع نظرها في إجتماعات اللجان علي مدار الاسبوع :

1- الشؤون الدستورية والتشريعية :

- مشروع قانون مقدم من النائبة عبلة الهواري، وستون نائباً آخرون، بتعديل المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.

- مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطية الفيومي، وستون نائباً آخرون، بشأن إلغاء العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها.

2- لجنة العلاقات الاقتصادية: استكمال نظر ومناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد.

3- لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي: استكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن " حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية "

4- لجنة الاسكان والمرافق المجتمعية: مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب عماد سعد حمودة، و(60) نائبًا، (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء وتنظيم الاتحاد المصري للمطورين العقاريين.

5- لجنة التضامن الإجتماعي والاسرة والاشخاص ذوي الاعاقة

- استكمال نظر مشروع قانون مقدم من النائبة رشا رمضان و(60) نائبا آخرون بإصدار قانون المجلس القومي للسكان والتنمية.

- استكمال نظر مشروع قانون مقدم من السيدة النائبة هالة أبو السعد و(60) نائبا آخرون بإصدار قانون المجلس القومي للسكان.