زعيم المعارضة التركية يهاجم مجدداً أردوغان بسبب سياساته

هاجم زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال كليتشدار في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «في النهاية قلتُ لماذا يهرب أردوغان من الانتخابات، تعلم أنك ستفقد السلطة.. قلتَ للأجانب ستأخذون أموالكم من تركيا بالقوة، ولكن هذه القاعدة لا تسير علينا»، مضيفًا: «أنا لم آكل الحرام يا أردوغان. والمنظمات الإرهابية لا تعرفني، لا يمكن أن تأخذني رهينة. أنا أنا.. وأنت أنت».

يذكر أن المعارضة تنتقد بإستمرار الرئيس التركي بسبب سياساته التي جلب الدمار والخراب لتركيا وانهيار للاقتصاد والعديد من الأزمات.