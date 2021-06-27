رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي ينتق أردوغان وحزبه

محمد الفلاح - الأحد 27 يونيو 2021

انتقد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان، حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي شارك في تأسيسه.



خلال المؤتمر الأول لحزبه في مدينة بانديرما، علق باباجان على اتهامات الفساد وتجارة المخدرات وإساءة استخدام المنصب التي وجهت لبعض أعضاء حزب العدالة والتنمية من قبل زعيم المافيا التركي، سادات بكر، بحسب ما ذكرت صحيفة "زمان" التركية.

باباجان قال إنه "لسوء الحظ، منح حزب العدالة والتنمية تركيا لحفنة من العصابات، حيث حولوا موارد الدولة والتنظيمات الإجرامية إلى كيان مشترك".

وأضاف باباجان أن الأتراك الذين نسوا المنظمات الإرهابية لفترة طويلة، عادوا وتذكروها مجدداً، بسبب تفشي المنظمات الإجرامية في هذا البلد، مشيراً إلى أن حزب العدالة والتنمية الذي وصل إلى السلطة وقال إنه "سيكافح الفساد أصبح فاسداً".

واعلن باباجان أواخر عام 2019 الانفصال عن حزب العدالة والتنمية، بسبب ما اعتبره انحرافاً عن المبادئ التي تأسس عليها الحزب، ثم أعلن تأسيس حزب الديمقراطية والتقدم الذي انضم إليه أيضاً عدد من قيادات العدالة والتنمية.

وأشار رئيس حزب الديمقراطية والتقدم إلى أن وسائل الإعلام تعتبر عادة وسيطاً مهماً بين السياسة والمجتمع في الدول الديمقراطية، ولكن في تركيا فالدولة تسيطر على الإعلام وتديره لصالحها، حيث يقومون بالدعاية لأنفسهم، ويجعلون الشعب يدفع عبر فواتير الكهرباء رسوما للتليفزيون الرسمي التركي "TRT" الذي بقوم بالدعاية لحزب سياسي واحد.